Наставник «Аталанты» раскритиковал VAR

Джан Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
«Пора уже высказаться, но я изо всех сил стараюсь держать язык за зубами, когда вижу определенные вещи. Я изо всех сил пытаюсь понять фолы, игру рукой и то, как работает VAR, даже если я давно в футболе.
Я не понимаю, игроки не понимают, болельщики не понимают. Нет ясности. Мы не решаем проблемы, ничего не говоря. Наши арбитры должны объяснить, когда VAR может вмешиваться, а когда нет. Это единственный способ принимать взвешенные решения.
Было слишком много инцидентов, слишком много сложных ситуаций. Игра перестает быть реальной. Если так продолжится, то это очень грустно», — приводит слова функционера Football Italia.