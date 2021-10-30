Наставник «Аталанты» раскритиковал VAR

Главный тренер «Аталанты»рассказал о проблемах в применении системы видеоповторов VAR.

«Пора уже высказаться, но я изо всех сил стараюсь держать язык за зубами, когда вижу определенные вещи. Я изо всех сил пытаюсь понять фолы, игру рукой и то, как работает VAR, даже если я давно в футболе.

Я не понимаю, игроки не понимают, болельщики не понимают. Нет ясности. Мы не решаем проблемы, ничего не говоря. Наши арбитры должны объяснить, когда VAR может вмешиваться, а когда нет. Это единственный способ принимать взвешенные решения.

Было слишком много инцидентов, слишком много сложных ситуаций. Игра перестает быть реальной. Если так продолжится, то это очень грустно», — приводит слова функционера Football Italia.