Газзаев может возобновить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной Россииможет войти в шорт-лист кандидатов на пост наставника «Ахмата», передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в случае договоренности грозненского клуба с 67-летним специалистом уже в сезоне-2022/23 перед командой будет стоять задача бороться за еврокубки.

На данный момент «Ахмат» тренирует Андрей Талалаев. Накануне грозненцы вылетели из Кубка России, уступив «Ротору» (1:1, 2:4 пенальти), а в РПЛ занимают 10-е место, находясь в трех очках от зоны стыковых матчей.

Газзаев ранее отказывал претендентам на свои услуги из-за карьеры в политике. Последние выборы тренер проиграл. Формально преград для возобновления своей профессиональной деятельности у Газзаева нет.