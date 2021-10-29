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    Газзаев может возобновить тренерскую карьеру

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    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев может войти в шорт-лист кандидатов на пост наставника «Ахмата», передает «Спорт-Экспресс».

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    Отмечается, что в случае договоренности грозненского клуба с 67-летним специалистом уже в сезоне-2022/23 перед командой будет стоять задача бороться за еврокубки.

    На данный момент «Ахмат» тренирует Андрей Талалаев. Накануне грозненцы вылетели из Кубка России, уступив «Ротору» (1:1, 2:4 пенальти), а в РПЛ занимают 10-е место, находясь в трех очках от зоны стыковых матчей.

    Газзаев ранее отказывал претендентам на свои услуги из-за карьеры в политике. Последние выборы тренер проиграл. Формально преград для возобновления своей профессиональной деятельности у Газзаева нет.

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