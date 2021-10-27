Тихонова дисквалифицировали на два года в чемпионате Казахстана

Казахстанская федерация футбола (КФФ) отстранила от соревнований под эгидой организации главного тренера «Астаны»за неуважительное отношение к сопернику.

«За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов "Fair Play", выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды "Астана" Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

Накануне Тихонов увел футболистов «Астаны» с поля из-за недовольства судейством в матче 25-го тура чемпионата Казахстана против «Кайрата». После игры Тихонов заявил, что уход с поля был инициативой команды, а он лишь поддержал футболистов.

Дисквалификация Тихонова предполагает, что на протяжении 24 месяцев он не сможет руководить командой с тренерской скамьи в матчах под эгидами КФФ и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).