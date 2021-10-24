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    «Аталанта» упустила победу над «Удинезе»

    «Аталанта» — «Удинезе»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 9 тура Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 1:1.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    На 56 минуте поединка полузащитник Руслан Малиновский оформил взятие ворот соперника, воспользовавшись передачей Марио Пашалича.

    Гости сравняли на 90+4 минуте игрового времени после точного удара головой в исполнении Бету.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Удинезе 1:1
    Гол: 1:0 Руслан Малиновский (56') Аталанта: Хуан Муссо, Маттео Ловато, Хосе Луис Паломино, Мартен де Рон, Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич (Теун Коопмейнерс, 74'), Ремо Фройлер, Джузеппе Пеццелла, Руслан Малиновский (Джорджио Скальвини, 86'), Йосип Иличич (Алексей Миранчук, 64'), Дуван Сапата (Луис Мурьель, 64') Удинезе: Бету, Игнасио Пуссетто (Лазар Самарджич, 76'), Iyenoma Udogie, Жан-Виктор Макенго (Толгай Али Арслан, 64'), Уолас, Науэль Молина (Исаак Саксесс, 64'), Йенс Ларсен (Брандон Соппи, 77'), Самир Ханданович, Брам Нуйтинк (Фернандо Форестьери, 82'), Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Самир Ханданович (17'), Игнасио Пуссетто (58'), Маттео Ловато (75'), Джузеппе Пеццелла (79') Удаление: Gian Piero Gasperini (90 + 1')

    «Аталанта» остается на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 15 очками. «Удинезе» на 13 строчке с 10 баллами.

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