Барриос: Мы пропустили одну контратаку, и «Ювентус» тут же забил

Полузащитник «Зенита»подвел итоги матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с(0:1).

«Нам не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. "Ювентус" — команда, которой нельзя позволять такие вещи. Мы пропустили одну контратаку, и они тут же забили.

Это очень обидное поражение, жаль, что мы проиграли дома. Но мы продолжаем думать о том, чтобы выйти из группы, бороться до конца и сделаем все, чтобы в следующих матчах набрать очки.

План был такой же, как и в самом начале — постараться победить дома. На это были нацелены все мысли, но, к сожалению, мы допустили ошибку, пропустили гол и не смогли выполнить задачу. Но мы продолжим борьбу.

Клуб-гранд, такой как "Зенит", всегда испытывает давление, потому что когда что-то начинает идти не так, начинается повышенное внимание со стороны.

Да, в каждом из трех матчей, которые мы проиграли, мы допустили какие-то ошибки, которые помешали нам добиться результата.

Самое главное — думать о том, что впереди, а впереди у нас большой матч против "Спартака", в котором мы сделаем все для победы», — отметил хавбек в интервью клубной пресс-службе.