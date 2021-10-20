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    «Ювентус» вырвал победу у «Зенита» в матче Лиги чемпионов

    «Зенит» — «Ювентус»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Петербургский «Зенит»потерпел домашнее поражение от туринского «Ювентуса» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 86-й минуте, после затяжной атаки туринцев. Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной «Зенита», откуда Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Зенит — Ювентус 0:1
    Гол: 0:1 Деян Кулушевски (87') Зенит: Станислав Крицюк, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков (Данил Круговой, 89'), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев (Алексей Сутормин, 61'), Вендел, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Малком (Далер Кузяев, 69'), Артём Дзюба (Сердар Азмун, 61'), Клаудиньо (Александр Ерохин, 89') Ювентус: Федерико Кьеза, Альваро Мората (Мойзе Кин, 76'), Федерико Бернардески (Деян Кулушевски, 58'), Родриго Бентанкур (Аарон Рэмси, 84'), Мануэль Локателли (Артур, 58'), Уэстон Маккенни, Алекс Сандро (Хуан Куадрадо, 58'), Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Маттиа Де Шильо, Войцех Щенсны Предупреждения: Вильмар Барриос (30'), Вячеслав Караваев (46'), Артур (60'), Аарон Рэмси (90 + 4')

    Группа Н: 1. «Ювентус» — 9 очков; 2. «Челси» — 6; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.

    В 4-м туре «Мальме» примет на своем поле «Челси», а «Зенит» в Турине сыграет с «Ювентусом». Оба матча пройдут 4 ноября.

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