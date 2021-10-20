Дака: Вкладывал всю концентрацию, чтобы забить эти мячи

Форвард «Лестера»прокомментировал свои четыре гола в ворота «Спартака» (4:3) в матче гурпповой стадии Лиги Европы.

«Добрый вечер. Всем спасибо за поздравление. Это была замечательная игра. Матч был непростым, но мы вступали в единоборства и смогли выиграть эту игру.

Конечно, в первую очередь хочется сказать: это не так просто, как кажется. Я знаю свою силу и скорость. Вкладывал всю концентрацию, чтобы забить эти мячи.

Конечно, я запомню это. Но надеюсь, что это не последний покер в моей карьере. Постараюсь забить так много раз, как это возможно.

Еще не время праздновать. Конечно, игра была исторической и требовала много концентрации. Но сейчас нам надо сконцентрироваться на следующей игре», — цитирует Даку Sport24.