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    Дака: Вкладывал всю концентрацию, чтобы забить эти мячи

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    Форвард «Лестера» Патсон Дака прокомментировал свои четыре гола в ворота «Спартака» (4:3) в матче гурпповой стадии Лиги Европы.

    Патсон Дака
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    Патсон Дака

    «Добрый вечер. Всем спасибо за поздравление. Это была замечательная игра. Матч был непростым, но мы вступали в единоборства и смогли выиграть эту игру.

    Конечно, в первую очередь хочется сказать: это не так просто, как кажется. Я знаю свою силу и скорость. Вкладывал всю концентрацию, чтобы забить эти мячи.

    Конечно, я запомню это. Но надеюсь, что это не последний покер в моей карьере. Постараюсь забить так много раз, как это возможно.

    Еще не время праздновать. Конечно, игра была исторической и требовала много концентрации. Но сейчас нам надо сконцентрироваться на следующей игре», — цитирует Даку Sport24.

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