Селтик — Ференцварош прямая трансляция 19.10.2021, смотреть онлайн

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги Европы.

В турнирной таблице «Селтик» занимает 4 место с 0 очками, «Ференцварош» — 3 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Селтик» — «Ференцварош» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Селтик»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Селтик» — «Ференцварош». Коэффициент ставки — 1.80.

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