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    Чемпион Венгрии удачно сыграет в Глазго?

    «Селтик» — «Ференцварош». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Лига Европы, 19 октября 2021 года

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    «Ференцварош»
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы шотландский «Селтик» дома сыграет с венгерским «Ференцварошем». Поединок пройдет 19 октября в Глазго на стадионе «Селтик Парк», начало — в 17:30 по мск. «Селтик» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 19 Октября 2021 года
    Селтик
  • Лига Европы. Группа G
    •  Селтик 17:30 Ференцварош Ференцварош
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    «Селтик»

    Текущий евросезон «Селтик» начал в Лиге чемпионов, но выступил там крайне неудачно, где уже на стадии второго квалификационного раунда проиграл датскому «Мидтьюлланну».

    Перебравшись в Лиги Европы «кельты» смогли преодолеть два раунда отбора. На первом из них они справились с чешским «Яблонецем», после чего они выбили нидерландский «АЗ Алкмар».

    Старт в групповом этапе начался с гостевого поражения от испанского «Бетиса» со счетом 3:4, а во втором туре соревнования шотландцы на своем поле были разбиты немецким «Байером», уступив 0:4.

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    После этого «Селтик» отыграл две игры во внутреннем первенстве, выиграв их обе, что позволило ему подняться на четвертое место в турнирке, уступая всего четыре очка первому «Рейнджерс».

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» в данной еврокубковой компании также стартовал с квалификации Лиги чемпионов, дойдя там до заключительной стадии отбора, в которой дважды проиграла швейцарскому «Янг Бойз».

    Отметим, что до данной стадии «фради» успели пройти троих соперников. Среди них стоит выделить крепкую пражскую «Славию», которую венгры обыграли 2:0 дома, но проиграли 0:1 в гостях.

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    • В первом туре групповой стадии чемпион Венгрии в упорной борьбе на выезде уступил немецкому «Байеру» 1:2, а потом уже на своем поле был повержен испанским «Бетисом» 1:3.

    В чемпионате же страны «Ференцварош», не знающий себе равных в последнее время, пока лидирует, но конкуренты разместились совсем рядом. Накануне он потепрел во внутреннем первенстве фиаско, ставшее уже вторым в этом сезоне.

    В минувшем евросезоне в отборе ЛЧ «Ференцварош» нанес поражение «Селтику» в его логове со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Ференцвароша» дают — 5.20, ничья оценена — в 4.24.

    Считаем, что букмекеры недооценивают «Ференцварош», который в последнее время в еврокубках смотрится весьма неплохо. Так что в этой игре гости вполне способны не проиграть, но все же перестрахуемся и поставим на них с форой +1.

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    «Селтик» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. Чемпион Венгрии удачно сыграет в Глазго?
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