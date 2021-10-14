Президент ФИФА высказал идею провести ЧМ-2030 в Израиле и соседних странах

Президент ФИФАвысказался о проведении ЧМ-2030 в Израиле и соседних странах — включая Палестину.

«Почему мы не можем мечтать о чемпионате мира в Израиле и его странах-соседях. Почему бы нам не сделать это здесь, в Израиле, с его соседями на Ближнем Востоке и палестинцами, с учетом "Авраамских соглашений?" — цитирует Инфантино The Telegraph.

В октябре 2020 года Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF) ратифицировали соглашение о выдвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира-2030.

Также ранее сообщалось, что совместную заявку готовят Великобритания и Ирландия.