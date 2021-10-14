ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Испания идет на втором месте в группеФинальный тест для России, Испании и Нидерландов
  • 08:32
    • Овечкин вышел на чистое пятое место по голам в истории НХЛ
  • 06:44
    • Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 06:58
    • Хачанов проиграл Басилашвили в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
  • 22:04
    • «Амур» нанес разгромное поражение ЦСКА
  • 19:40
    • Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Динамо»
    Все новости спорта

    Президент ФИФА высказал идею провести ЧМ-2030 в Израиле и соседних странах

    Футбол ФИФА
    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проведении ЧМ-2030 в Израиле и соседних странах — включая Палестину.

    Джанни Инфантино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанни Инфантино

    «Почему мы не можем мечтать о чемпионате мира в Израиле и его странах-соседях. Почему бы нам не сделать это здесь, в Израиле, с его соседями на Ближнем Востоке и палестинцами, с учетом "Авраамских соглашений?" — цитирует Инфантино The Telegraph.

    В октябре 2020 года Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF) ратифицировали соглашение о выдвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира-2030.

    Также ранее сообщалось, что совместную заявку готовят Великобритания и Ирландия.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бразилия обыграть Уругвай?
  • Бразилия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • Как много голов «Магнитка» положит «Ак Барсу»?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Аргентина снова выиграет с разгромным счетом?
  • Аргентина — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры