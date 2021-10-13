Степаненко хочет поменять психологию сборной Украины

Тарас Степаненко Фото: globallookpress.com
«Думаю, проблема была в том, что при 1:0, когда уже играли от обороны, мы выбегали в контратаки, но не могли просто отдать хороший последний пас. А потом слишком низко сели. А это значит — забросы в штрафную, какие-то отскоки... Получили удар — и мяч в воротах. Над этим нужно работать.
Повторюсь, главная проблема — мы низко сели. Соперники подключили фланги, у них там высокие футболисты, много игроков бегут в штрафную.
Думаю, это наша психология, которую хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу. А ведь нам по зубам была эта команда», — цитирует Степаненко федерация футбола Украины.
Напомним, украинцы завершили вничью шесть из семи матчей квалификации турнира ЧМ-2022 при одной победе.