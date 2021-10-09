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    «Текстильщик» и «Томь» обменялись голами

    «Текстильщик» — «Томь»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Текстильщик» сыграл вничью с «Томью» в домашнем матче 16-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Иваново, завершилась со счетом 1:1.

    Александр Ставпец на 47-й минуте вывел гостей вперед. На 68-й минуте Илья Мосейчук восстановил паритет.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Текстильщик Иваново — Томь 1:1
    Голы: 0:1 Александр Ставпец (47'), 1:1 Илья Мосейчук (68') Предупреждения: Aleksey Makushkin (11'), Александр Ставпец (22'), Артём Абрамов (61')

    В турнирной таблице ФНЛ «Текстильщик» занимает 17-е место (14 очков), а «Томь» — 15-е (18 очков).

    В еще одном матче липецкий «Металлург» в гостях обыграл «Волгарь» со счетом 2:0 благодаря голам Александра Кутьина и Артура Арустамяна.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Металлург Липецк 0:2
    Голы: 0:1 Александр Кутьин (34'), 0:2 Artur Arustamyan (40') Предупреждения: Nikita Pechenkin (38'), Nikita Kaplenko (66'), Daniil Gorovykh (67'), Данила Козлов (83')

    «Металлург» занимает 18-е место в турнирной таблице (12 очков), а «Волгарь» — 19-е (9 очков).

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