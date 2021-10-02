ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, составы, коэффициенты

Московскийогласили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Ахметов, Эджуке, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Щенников, Яковлев, Бохинен.

«Краснодар»: Сафонов, Вильена, Сорокин, Кайо, Рамирес, Крыховяк, Газинский, Сперцян, Классон, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Литвинов, Якимов, Стоцкий, Кривцов, Манелов, Ильин.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.64, на успех «Краснодара» — 3.04, на ничью — 3.64. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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