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    Эджуке, Чалов и Заболотный сыграют в атаке ЦСКА с «Краснодаром»

    ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Московский ЦСКА и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

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    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Ахметов, Эджуке, Чалов, Заболотный.

    Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Щенников, Яковлев, Бохинен.

    «Краснодар»: Сафонов, Вильена, Сорокин, Кайо, Рамирес, Крыховяк, Газинский, Сперцян, Классон, Кабелла, Кордоба.

    Запасные: Городов, Литвинов, Якимов, Стоцкий, Кривцов, Манелов, Ильин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.64, на успех «Краснодара» — 3.04, на ничью — 3.64. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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