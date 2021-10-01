Защитник «Милана» перенес операцию на колене

Хирургическое вмешательство потребовалось из-за частичного повреждения мениска. Операция прошла успешно, возвращение 30-летнего итальянца в общую группу ожидается через 30 дней.
«Флоренци был прооперирован профессором Пьером Паоло Мариани в присутствии доктора команды россонери Лусио Женезио в клинике Вилла Стюарт в Риме.
Артроскопия по устранению частичного повреждения медиального мениска на левом колене прошла успешно. Время восстановления оценивается в 30 дней», — сообщает пресс-служба «россонери».
Флоренци присоединился к «Милану» из «Ромы» летом 2021 на правах аренды с возможностью выкупа.
Official Statement: Alessandro Florenzi ➡️ https://t.co/qL7PF9Jt4l— AC Milan (@acmilan) October 1, 2021
Comunicato Ufficiale: Alessandro @Florenzi ➡️ https://t.co/tGjlodL08U#SempreMilan pic.twitter.com/VVRhLVZz3S