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    Защитник «Милана» перенес операцию на колене

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    Защитник «Милана» Алессандро Флоренци перенес операцию на левом колене.

    Алессандро Флоренци
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    Алессандро Флоренци

    Хирургическое вмешательство потребовалось из-за частичного повреждения мениска. Операция прошла успешно, возвращение 30-летнего итальянца в общую группу ожидается через 30 дней.

    «Флоренци был прооперирован профессором Пьером Паоло Мариани в присутствии доктора команды россонери Лусио Женезио в клинике Вилла Стюарт в Риме.

    Артроскопия по устранению частичного повреждения медиального мениска на левом колене прошла успешно. Время восстановления оценивается в 30 дней», — сообщает пресс-служба «россонери».

    Флоренци присоединился к «Милану» из «Ромы» летом 2021 на правах аренды с возможностью выкупа.

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