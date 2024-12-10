10 декабря на общем этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «ПСЖ». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зальцбург» — «ПСЖ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зальцбург»

Турнирное положение: после пяти туров в таблице общего этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» идет только на 33-м месте с 3 очками.

Последние матчи: в пятом туре «Ред Булл Зальцбург» потерпел разгромное поражение в гостях от «Байера». Немецкий клуб был на голову сильнее и заслуженно взял три очка. У австрийцев в атаке не было вообще ни одного голевого момента.

В чемпионате Австрии была ничья дома с «Рапидом» (2:2) и разгром «Хартберга» (4:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Бласвих, Фернандо, Кавамура, Кьергард, Карим Конате, Моргалла.

Состояние команды: сейчас «Ред Булл Зальцбург» уже не такой мощный, как в последние годы.

Состав здорово просел после постоянных распродаж, все же нельзя постоянно пускать на конвейер производство молодых талантов, превращая их в бриллианты для топ-клубов. Даже в национальном чемпионате «Ред Булл Зальцбург» сейчас только пятый.

«ПСЖ»

Турнирное положение: сейчас «ПСЖ» занимает лишь 25-е место в таблице ЛЧ с 4 очками.

Последние матчи: в пятом туре Лиги чемпионов команда Луиса Энрике потерпела поражение от «Баварии» в гостях со счетом 0:1.

Немецкий клуб был значительно сильнее и заслуженно выиграл, забив в конце первого тайма. Все окончательно было решено уже на 57-й минуте, когда Дембеле получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Во французской Лиге 1 были ничьи с «Осером» (0:0) и «Нантом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Л.Эрнандес, Кимпембе, дисквалифицирован — Дембеле.

Состояние команды: внутри «ПСЖ» все полыхает, сообщается о недовольстве некоторых лидеров методами работы и выбором состава со стороны Луиса Энрике.

Тем не менее, команда такого уровня должна забыть все разногласия хотя бы на время и показать наконец результат в Лиге чемпионов, где ситуация сильно осложнилась и грозит вылет.

Статистика для ставок

Они встречались единственный раз в 2011-м на групповом этапе ЛЧ и тогда обменялись домашними победами (2:0 и 3:1)

В пяти матчах ЛЧ «РБ Зальцбург» набрал 3 очка и имеет разницу 3:15

У «ПСЖ» в пяти играх 4 очка и разница 3:6

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ред Булл Зальцбург» дают 8,10, а на «ПСЖ» — 1,36, ничью букмекеры оценивают в 5,60.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,87, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: у хозяев немало потерь в составе, не лучшая психологическая обстановка внутри, все-таки команда привыкла доминировать в чемпионате Австрии и показывать результаты в Европы. У «ПСЖ» тоже все неспокойно, но сравнивать уровни притязания и составы противников даже смешно. Французы должны уверенно побеждать.

Основная ставка: победа «ПСЖ» с форой -1,5 за 1,91.

Прогноз: также можно взять чуть более рисковый вариант, парижане должны с первых минут включиться на полную катушку, не доводя до второго тайма.

Дополнительная ставка: победа «ПСЖ» в первом тайме с форой -1 за 2,80.