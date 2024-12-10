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    «Реал» не проиграет в Бергамо, «Жирона» и «Ливерпуль» обменяются голами

    Экспресс дня 10 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Арне Слот
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Жирона» — «Ливерпуль»

    Лига чемпионов

    «Жирона» в текущем месяце еще ни разу не выигрывала. Ранее клуб в Примере встречался с мадридским «Реалом». «Жирона» уступила на своем поле со счетом 0:3.

    В Лиге чемпионов клуб находится на 30-м месте. В пяти встречах одержана одна победа. «Жирона» на данный момент набрала три очка.

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    • «Ливерпуль» блестяще выступает в Лиге чемпионов. Команда лидирует в таблице. Красные еще не потеряли ни одного очка, набрав 15 баллов из 15 возможных.

    Подопечные Арне Слота набрали отличную форму. В последних десяти матчах у «Ливерпуля» ни одного поражения. Ранее в АПЛ команда сыграла вничью с «Ньюкаслом», упустив победу в концовке встречи.

    Ставка: Обе забьют за 1.73.

    «Шахтер» — «Бавария»

    Лига чемпионов

    «Шахтеру» предстоит очень сложный матч. Клуб располагается на 26-м месте в таблице ЛЧ. Набрано четыре очка в пяти поединках.

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    27 ноября «Шахтер» потерпел досадное поражение в Эйндховене. По ходу матча украинский клуб вел со счетом 2:0, но вдесятером не смог удержать преимущество и уступил 2:3. Решающий мяч «Шахтер» пропустил в компенсированное время.

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    «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге. Высока вероятность, что клуб снова завоюет золотые медали. В 13 матчах набрано 33 очка.

    В Лиге чемпионов «Бавария» набрала 9 очков. У команды три победы и два поражения. В предстоящем матче букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Баварии».

    Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.43.

    «Аталанта» — «Реал» Мадрид

    Лига чемпионов

    У «Аталанты» на данный момент девятиматчевая выигрышная серия. Команда побеждает в каждом поединке. Станет ли исключением встреча с «Реалом»?

    В Лиге чемпионов «Аталанта» находится на 5-м месте. У клуба три победы и два поражения. Набрано 11 очков в пяти встречах.

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  • 02/12/2024

    • «Реал» 27 ноября потерпел поражение от «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов. Мадридская команда уступила 0:2. Выезд в Бергамо будет не менее сложным. Букмекеры не смогли выделить явного фаворита.

    «Реал» и «Аталанта» встречались 14 августа в матче за Суперкубок УЕФА. Тогда мадридский гранд оказался сильнее. «Сливочные» взяли верх над соперником со счетом 2:0. Кто победит на этот раз?

    Ставка: «Реал» не проиграет за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.58.

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    Экспресс дня 10 декабря: прогноз, ставка (3.58), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Экспресс. «Реал» не проиграет в Бергамо, «Жирона» и «Ливерпуль» обменяются голами
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