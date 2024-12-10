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    Прогноз и ставка на матч Байер — Интер 10.12.2024

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Интер»
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    10 декабря на общем этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» Леверкузен — «Интер» Милан. Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 10 Декабря 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 23:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: после пяти туров «Байер» идет шестым в таблице общего этапа ЛЧ с 10 очками.

    Последние матчи: в пятом туре Лиги чемпионов команда Хаби Алонсо разгромила на своем поле «РБ Зальцбург» со счетом 5:0. Преимущество леверкузенцев было подавляющим уже с первых минут, к перерыву они вели с разницей в три мяча, а во втором тайме легко довели матч до победы. Дублем отметился Вирц, также забивали Гримальдо, Шик и Гарсия.

    Байер — Интер: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате была победа над «Санкт-Паули» (2:1), а в Кубке Германии над «Баварией» (1:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Адли, Бонифейс, Шик и Хоффманн.

    Состояние команды: в последнее время «Байер» здорово прибавил и стал напоминать себя образца прошлогоднего чемпионского сезона.

    В Бундеслиге команда уже идет на третьем месте и подтянулась к «Баварии». Несмотря на некоторые проблемы с составом, «фармацевтам» удалось немного наладить и игру в обороне, которая откровенно хромала на старте сезона.

    «Интер»

    Турнирное положение: сейчас «Интер» занимает вторую строчку в таблице ЛЧ с 13 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Последние матчи: в пятом туре Лиги чемпионов дружина Симоне Индзаги выиграла на своем поле у «Лейпцига» со счетом 1:0.

    Игра получилась очень упорной, немецкий клуб оказал ожесточенное сопротивление, а все решил единственный мяч в середине первого тайма в результате автогола защитника Люкеба.

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    В Серии А «Интер» разгромил дома «Парму» (3:1), а игра с «Фиорентиной» была прервана при счете 0:0.

    Не сыграют: травмирован — Павар, под вопросом участие Ачерби и Бастони.

    Состояние команды: постепенно «Интер» набрал отличный ход, идет в числе лидеров в ЛЧ и Серии А. Всего же беспроигрышная серия нерадзурри во всех турнирах достигла уже 14 матчей.

    «Интер» имеет очень опытный и сильный состав, который отлично умеет раскладывать силы на дистанции и будет претендовать на победу во всех турнирах.

    Статистика для ставок

    • Последний раз соперники встречались в 2020 году в рамках Лиги Европы, и тогда выиграл «Интер» (2:1)

    • После пяти матчей у «Интера» в ЛЧ 13 очков и разница 7:0

    • «Байер» имеет 10 очков и разницу 11:5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Байера» дают 2,24, а на «Интер» — 3,25, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

    Прогноз: неожиданно фаворитом этого матча букмекеры ведут «Байер», который, с большой степенью вероятности, не досчитается в этой встрече двух своих основных нападающих Бонифейса и отлично заменяющего его Шика.

    Также не сможет выйти Хоффманн, способный заменить их на острие атаки. Потерь в составе «Интера» за исключением оборонительной линии нет, но там есть равноценные замены Павару и даже в случае чего Ачерби. Вряд ли такая опытная и классная команда как «Интер», уедет с поражением при таких предматчевых раскладах.

    Основная ставка: «Интер» не проиграет за 1,74.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять победу итальянского клуба, который сейчас в хорошей форме и обладает гораздо большим международным опытом, чем «Байер».

    Дополнительная ставка: победа «Интера» за 3,25.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Байер» — «Интер» с коэффициентом 6.40.

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    «Байер» — «Интер»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» подтвердит свои притязания
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