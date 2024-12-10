10 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенцы выступают в Лиге чемпионов вполне продуктивно. В 5 турах главного клубного турнира Европы они добыли 10 зачетных баллов.

При этом «Байер» в Лиге чемпионов находится на 6 месте. Да и в свои ворота команда пропустила 5 мячей в пяти матчах турнира.

Последние матчи: свой последний поединок команда выиграла. Леверкузенцы нанесли поражение «Санкт-Паули» (2:1).

До того команда с минимальным счётом обыграла «Баварию». А вот поединок с «Унионом» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Байер» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Виктор Бонифаце, Амин Адли, Йонас Хофманн, Патрик Шик — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Подопечные Хаби Алонсо постепенно набирают обороты. «Байер» победил в 5 своих последних поединках.

Поединки с «Интером» для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных встречах «Байер» потерпел три коллизии.

И уж совсем очевидно, что «фармацевты» намереваются продолжить свой успешный путь. Вот только лазарет немцев все никак не опустеет.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят весьма уверенно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» в 5 турах разжился 13 зачетными баллами. А вот оборона команды не дала результативный сбой еще ни разу.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Миланцы уверенно расправились с «Пармой» (3:1).

А вот до того команда Симоне Индзаги одолели «РБ Лейпциг» (1:0). А вот поединок с «Вероной» завершился сверх уверенной викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 4 победы. В них игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Бенжамин Павар — травмирован.

Состояние команды: Подопечные Симоне Индзаги весьма сильны, и на всех фронтах ставят перед собой максимальные задачи. Да и оборона миланцев выглядит монолитно.

Правда, «Интер» и в итальянском чемпионате пока не особенно преуспевает. Там подопечные Симоне Индзаги пребывают на 3 позиции.

Вот только Лаутаро Мартинес пока настрелял всего 5 мячей в Серии А и 1 в Лиге чемпионов. Да и отсутствие ярко выраженного бомбардира несколько угнетает.

Нет сомнений, что гости будут максимально активны в атаке. Да и все три очных поединка с «фармацевтами» завершились для миланцев победами.

Статистика для ставок

Леверкузенцы выиграли в 5 своих последних матчах

Миланцы обыграли «фармацевтов» во всех трёх очных поединках

«Интер» в Лиге чемпионов не пропустил ни разу

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Миланцы нынче выглядят весьма выгодно, да и Мартинес явно поднатореет в плане реализации.

Команда Симоне Индзаги проводит сильный отрезок, да и в Лиге чемпионов еще не пропустила в свои ворота ни разу.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 6.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что подопечные Хаби Алонсо уступят «Интеру» со счетом 1:3.

Ставка: Точный счет 1:3 за 23.00