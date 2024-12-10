10 декабря в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов «Жирона» на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 30-е место в таблице ЛЧ вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала лишь три балла и отстает на три очка от зоны плей-офф в попадание в 1/8 финала турнира, которая ограничивается девятой и 24-й позициями.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Жирона» на своем поле потерпела разгром от «Реала» (0:3).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 16-ти поединков находится на восьмой позиции, на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-6 испанской Ла Лиги).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Эррера и Цыганков, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Жирона» ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам нормальных шансов не то, что на победу, а хотя бы на ничью, даже несмотря на фактор своего поля, но самое главное — явное преимущество соперника в классе.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов забивали разные игроки.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает первую позицию с максимальным количеством очков — 15.

Команда на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Интер», а также на пять пунктов опережает девятую строчку, которая уже не входит в зону прямого выхода в 1/8 финала.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английского первенства «Ливерпуль» на чужом поле разошелся миром с «Ньюкаслом» (3:3).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на первой позиции, на семь очков опережая своих ближайших преследователей в лице «Челси» и «Арсенала».

Не сыграют: травмированы — Конате, Цимикас, Алиссон и Брэдли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл семь раз при одной ничьей и не проигрывает уже 17 поединков кряду.

Такая форма обещает гостям отличные шансы на очередные три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учитывать явный перевес мерсисайдцев в классе.

Луис Диас — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Жироны» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивали меньше 2,5 голов

в шести из девяти последних матчей «Ливерпуль» не проиграл при тотал больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.70, победа «Жироны» — в 6.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в этих поединках они не проиграли.

Вместе с тем, в трех из четырех последних поединков хозяева проиграли.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь в четырех из шести последних матчей гости выиграли и не пропустили.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30