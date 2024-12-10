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    «Аталанта» поставит «Реал» на колени?

    Прогноз и ставка на матч Аталанта — Реал Мадрид 10.12.2024

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Реал» Мадрид
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    Килиан Мбаппе
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Аталанты» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 декабря в Бергамо, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 10 Декабря 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает пятое место в общей таблице Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в минувшую пятницу «Аталанта» выиграла на своем поле у «Милана» (2:1), благодаря чему даже взобралась на некоторое время на вершину таблицы в Серии А.

    Аталанта — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Еще в одном декабрьском матче клуб из Бергамо красиво разобрался с «Ромой» (2:0).

    Чуть больше важной и впечатляющей информации о результатах «Аталанты» скажем через пару абзацев.

    Не сыграют: предстоящий матч пропустят Джанлука Скамакка, Хуан Куадрадо и Давиде Дзаппакоста.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: нынешняя «Аталанта» — это не просто крепкий итальянский клуб. На данный момент это один из главных претендентов на титул в Серии А и одна из трех команд, которые до сих пор не потерпели ни одного поражения в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Вопреки ожиданиям, «Аталанта» избежала спада после сенсационной победы в Лиге Европы. С тех пор команда Джан Пьеро Гасперини добилась еще более существенного прогресса, что подтверждают победы над такими соперниками, как «Фиорентина» (в этом сезоне она в полном порядке), «Наполи», «Рома» и «Милан», а также ничья с лондонским «Арсеналом».

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Реал» занимает всего лишь 24-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав в пяти матчах лишь шесть очков.

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  • 29/11/2024

    • Последние матчи: в субботу «Королевский клуб» одержал убедительную победу над забуксовавшей «Жироной» (3:0). Один из трех мячей забил Килиан Мбаппе.

    Но за несколько дней до этого «Реал» проиграл в Бильбао местному «Атлетику» (1:2). В этой игре Мбаппе не реализовал пенальти.

    Не сыграют: Родриго, Эдер Милитал, Эдуардо Камавинга, Давид Алаба и Дани Карвахаль.

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    Состояние команды: травмы и плохая форма Мбаппе вселили неуверенность в игру «Реала». «Мадрид» почти в каждом сезоне сталкивается с определенными проблемами именно в первой половине, но на этот раз у него чересчур много плохих матчей.

    Пока что принято считать, что главной причиной неудач является слабая игра Мбаппе. Результативность француза действительно удивляет — пока совсем не похоже на то, что он будет легко забивать по 40-50 мячей за сезон.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Аталанты» составляет уже девять матчей, а беспроигрышная — 14

    • На этом отрезке из 14-ти матчей «Аталанта» ни разу не пропускала больше одного мяча и только в двух случаях забила меньше двух голов

    • «Аталанта» в этом сезоне до сих пор проиграла лишь один матч на своем поле — в конце сентября команда Гасперини уступила «Комо». После этого — пять побед и одна ничья

    • «Реал» последний раз выигрывал два матча подряд еще в конце октября

    • «Реал» проиграл четыре из восьми предыдущих матчей

    • «Реал» в текущем сезоне выиграл меньше половины гостевых матчей — четыре из десяти

    • Ну и самый удивительный факт: «Реал» проиграл три из пяти предыдущих матчей в Лиге чемпионов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Реала» — за 2.48.

    Прогноз: в середине августа «Реал» с трудом обыграл «Аталанту» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА. Здесь важно понимать, что итальянский клуб в тот момент был готов значительно хуже, чем сейчас. Спустя почти четыре месяца «Аталанта» внезапно превратилась в один из лучших клубов Европы. У «Реала» будут проблемы, сто процентов.

    У хозяев есть шикарный шанс максимально усугубить положение действующего чемпиона турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (0) за 1.96.

    Прогноз: во втором тайме начнется настоящее шоу — «Реалу», скорее всего, придется бежать в атаку, рисковать, и «Аталанта» наверняка воспользуется дырами в мадридской обороне. После перерыва будет результативно и весело.

    Ставка: тотал второго тайма больше 2,0 за 2.66.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Аталанта» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 5.00.

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    «Аталанта» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
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