Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Аталанты» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 декабря в Бергамо, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает пятое место в общей таблице Лиги чемпионов.

Последние матчи: в минувшую пятницу «Аталанта» выиграла на своем поле у «Милана» (2:1), благодаря чему даже взобралась на некоторое время на вершину таблицы в Серии А.

Еще в одном декабрьском матче клуб из Бергамо красиво разобрался с «Ромой» (2:0).

Чуть больше важной и впечатляющей информации о результатах «Аталанты» скажем через пару абзацев.

Не сыграют: предстоящий матч пропустят Джанлука Скамакка, Хуан Куадрадо и Давиде Дзаппакоста.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: нынешняя «Аталанта» — это не просто крепкий итальянский клуб. На данный момент это один из главных претендентов на титул в Серии А и одна из трех команд, которые до сих пор не потерпели ни одного поражения в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Вопреки ожиданиям, «Аталанта» избежала спада после сенсационной победы в Лиге Европы. С тех пор команда Джан Пьеро Гасперини добилась еще более существенного прогресса, что подтверждают победы над такими соперниками, как «Фиорентина» (в этом сезоне она в полном порядке), «Наполи», «Рома» и «Милан», а также ничья с лондонским «Арсеналом».

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Реал» занимает всего лишь 24-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав в пяти матчах лишь шесть очков.

Последние матчи: в субботу «Королевский клуб» одержал убедительную победу над забуксовавшей «Жироной» (3:0). Один из трех мячей забил Килиан Мбаппе.

Но за несколько дней до этого «Реал» проиграл в Бильбао местному «Атлетику» (1:2). В этой игре Мбаппе не реализовал пенальти.

Не сыграют: Родриго, Эдер Милитал, Эдуардо Камавинга, Давид Алаба и Дани Карвахаль.

Состояние команды: травмы и плохая форма Мбаппе вселили неуверенность в игру «Реала». «Мадрид» почти в каждом сезоне сталкивается с определенными проблемами именно в первой половине, но на этот раз у него чересчур много плохих матчей.

Пока что принято считать, что главной причиной неудач является слабая игра Мбаппе. Результативность француза действительно удивляет — пока совсем не похоже на то, что он будет легко забивать по 40-50 мячей за сезон.

Статистика для ставок

Победная серия «Аталанты» составляет уже девять матчей, а беспроигрышная — 14

На этом отрезке из 14-ти матчей «Аталанта» ни разу не пропускала больше одного мяча и только в двух случаях забила меньше двух голов

«Аталанта» в этом сезоне до сих пор проиграла лишь один матч на своем поле — в конце сентября команда Гасперини уступила «Комо». После этого — пять побед и одна ничья

«Реал» последний раз выигрывал два матча подряд еще в конце октября

«Реал» проиграл четыре из восьми предыдущих матчей

«Реал» в текущем сезоне выиграл меньше половины гостевых матчей — четыре из десяти

Ну и самый удивительный факт: «Реал» проиграл три из пяти предыдущих матчей в Лиге чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Реала» — за 2.48.

Прогноз: в середине августа «Реал» с трудом обыграл «Аталанту» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА. Здесь важно понимать, что итальянский клуб в тот момент был готов значительно хуже, чем сейчас. Спустя почти четыре месяца «Аталанта» внезапно превратилась в один из лучших клубов Европы. У «Реала» будут проблемы, сто процентов.

У хозяев есть шикарный шанс максимально усугубить положение действующего чемпиона турнира.

Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (0) за 1.96.

Прогноз: во втором тайме начнется настоящее шоу — «Реалу», скорее всего, придется бежать в атаку, рисковать, и «Аталанта» наверняка воспользуется дырами в мадридской обороне. После перерыва будет результативно и весело.

Ставка: тотал второго тайма больше 2,0 за 2.66.