Аталанта
Реал Мадрид
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает пятое место в общей таблице Лиги чемпионов.
Последние матчи: в минувшую пятницу «Аталанта» выиграла на своем поле у «Милана» (2:1), благодаря чему даже взобралась на некоторое время на вершину таблицы в Серии А.
Аталанта — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Еще в одном декабрьском матче клуб из Бергамо красиво разобрался с «Ромой» (2:0).
Чуть больше важной и впечатляющей информации о результатах «Аталанты» скажем через пару абзацев.
Не сыграют: предстоящий матч пропустят Джанлука Скамакка, Хуан Куадрадо и Давиде Дзаппакоста.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: нынешняя «Аталанта» — это не просто крепкий итальянский клуб. На данный момент это один из главных претендентов на титул в Серии А и одна из трех команд, которые до сих пор не потерпели ни одного поражения в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Вопреки ожиданиям, «Аталанта» избежала спада после сенсационной победы в Лиге Европы. С тех пор команда Джан Пьеро Гасперини добилась еще более существенного прогресса, что подтверждают победы над такими соперниками, как «Фиорентина» (в этом сезоне она в полном порядке), «Наполи», «Рома» и «Милан», а также ничья с лондонским «Арсеналом».
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Реал» занимает всего лишь 24-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав в пяти матчах лишь шесть очков.
Последние матчи: в субботу «Королевский клуб» одержал убедительную победу над забуксовавшей «Жироной» (3:0). Один из трех мячей забил Килиан Мбаппе.
Но за несколько дней до этого «Реал» проиграл в Бильбао местному «Атлетику» (1:2). В этой игре Мбаппе не реализовал пенальти.
Не сыграют: Родриго, Эдер Милитал, Эдуардо Камавинга, Давид Алаба и Дани Карвахаль.
Состояние команды: травмы и плохая форма Мбаппе вселили неуверенность в игру «Реала». «Мадрид» почти в каждом сезоне сталкивается с определенными проблемами именно в первой половине, но на этот раз у него чересчур много плохих матчей.
Пока что принято считать, что главной причиной неудач является слабая игра Мбаппе. Результативность француза действительно удивляет — пока совсем не похоже на то, что он будет легко забивать по 40-50 мячей за сезон.
Статистика для ставок
Победная серия «Аталанты» составляет уже девять матчей, а беспроигрышная — 14
- На этом отрезке из 14-ти матчей «Аталанта» ни разу не пропускала больше одного мяча и только в двух случаях забила меньше двух голов
- «Аталанта» в этом сезоне до сих пор проиграла лишь один матч на своем поле — в конце сентября команда Гасперини уступила «Комо». После этого — пять побед и одна ничья
- «Реал» последний раз выигрывал два матча подряд еще в конце октября
- «Реал» проиграл четыре из восьми предыдущих матчей
- «Реал» в текущем сезоне выиграл меньше половины гостевых матчей — четыре из десяти
- Ну и самый
удивительный факт:«Реал» проиграл три из пяти предыдущих матчей в Лиге чемпионов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Реала» — за 2.48.
Прогноз: в середине августа «Реал» с трудом обыграл «Аталанту» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА. Здесь важно понимать, что итальянский клуб в тот момент был готов значительно хуже, чем сейчас. Спустя почти четыре месяца «Аталанта» внезапно превратилась в один из лучших клубов Европы. У «Реала» будут проблемы, сто процентов.
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У хозяев есть шикарный шанс максимально усугубить положение действующего чемпиона турнира.
Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (0) за 1.96.
Прогноз: во втором тайме начнется настоящее шоу — «Реалу», скорее всего, придется бежать в атаку, рисковать, и «Аталанта» наверняка воспользуется дырами в мадридской обороне. После перерыва будет результативно и весело.
Ставка: тотал второго тайма больше 2,0 за 2.66.
А