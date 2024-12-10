10 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски выступают в Лиге чемпионов весьма продуктивно. В 5 турах главного клубного турнира Европы они добыли 11 зачетных баллов.

При этом «Аталанта» в Лиге чемпионов находится на 5 месте. Да и в свои ворота команда пропустила всего один мяч в пяти матчах турнира.

Последние матчи: свой последний поединок команда выиграла. Бергамаски с трудом одолели «Милан» (2:1).

До того команда уверенно обыграла «Рому» (2:0). Да и поединок с «Янг Бойз» завершился феерической викторией (6:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Аталанта» выиграла 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Хуан Куадрадо — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: подопечные Гасперини заметно набирают обороты. Бергамаски победили в 9 (!) своих последних поединках.

Поединки с мадридцами для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных встречах «Аталанта» проиграла трижды.

И уж совсем очевидно, что итальянцы намереваются продолжить свой успешный путь. Адемола Лукман уж точно найдет свой шанс у ворот соперника.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Мадридцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят крайне неуверенно. На данный момент команда находится на 24 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид в 5 турах разжился лишь 6 зачетными баллами. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Мадридцы учинили разгром «Жироне» (3:0).

А вот до того «сливочные» уступили «Атлетику» (1:2). А вот поединок с «Хетафе» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Родриго, Эдер Милитао, Эдуарду Камавинга — травмированы.

Состояние команды: Подопечные Карло Анчелотти весьма сильны, но стабильности команде явно не хватает. «Сливочные» чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

Более того, «Реал» Мадрид и в Примере пока не особенно преуспевает. Там подопечные Анчелотти пребывают на 2 позиции.

Оборона команды слишком часто допускает результативные просчеты. Да и элитный Килиан Мбаппе пока не оправдывает ожиданий от своего прихода.

Нет сомнений, что гости будут максимально активны в атаке. Да и все три очных поединка с земляками Труффальдино завершились победами.

Статистика для ставок

Бергамаски выиграли в 9 своих последних матчах

Мадридцы обыграли «Аталанту» во всех трёх очных поединках

«Аталанта» в Лиге чемпионов пропустила всего 1 мяч в 5 матчах

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Бергамаски нынче выглядят весьма выгодно, и уж точно постараются улучшить статистику очных встреч с мадридцами.

Команда Анчелотти проводит крайне противоречивый отрезок, да и в Лиге чемпионов явно не преуспевает.

Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что бергамаски одолеют команду Анчелотти со счетом 2:0.

Ставка: Точный счет 2:0 за 15.00