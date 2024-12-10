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    Бергамаски уверенно одолеют «сливочных»

    «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка (к. 5.00) на Лигу чемпионов 10 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Реал» Мадрид
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    Лука Модрич
    10 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 10 Декабря 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски выступают в Лиге чемпионов весьма продуктивно. В 5 турах главного клубного турнира Европы они добыли 11 зачетных баллов.

    При этом «Аталанта» в Лиге чемпионов находится на 5 месте. Да и в свои ворота команда пропустила всего один мяч в пяти матчах турнира.

    Аталанта — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда выиграла. Бергамаски с трудом одолели «Милан» (2:1).

    До того команда уверенно обыграла «Рому» (2:0). Да и поединок с «Янг Бойз» завершился феерической викторией (6:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Аталанта» выиграла 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Хуан Куадрадо — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: подопечные Гасперини заметно набирают обороты. Бергамаски победили в 9 (!) своих последних поединках.

    Поединки с мадридцами для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных встречах «Аталанта» проиграла трижды.

    И уж совсем очевидно, что итальянцы намереваются продолжить свой успешный путь. Адемола Лукман уж точно найдет свой шанс у ворот соперника.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: Мадридцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят крайне неуверенно. На данный момент команда находится на 24 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реал» Мадрид в 5 турах разжился лишь 6 зачетными баллами. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Мадридцы учинили разгром «Жироне» (3:0).

    А вот до того «сливочные» уступили «Атлетику» (1:2). А вот поединок с «Хетафе» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Родриго, Эдер Милитао, Эдуарду Камавинга — травмированы.

    Состояние команды: Подопечные Карло Анчелотти весьма сильны, но стабильности команде явно не хватает. «Сливочные» чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    Более того, «Реал» Мадрид и в Примере пока не особенно преуспевает. Там подопечные Анчелотти пребывают на 2 позиции.

    Оборона команды слишком часто допускает результативные просчеты. Да и элитный Килиан Мбаппе пока не оправдывает ожиданий от своего прихода.

    Нет сомнений, что гости будут максимально активны в атаке. Да и все три очных поединка с земляками Труффальдино завершились победами.

    Статистика для ставок

    • Бергамаски выиграли в 9 своих последних матчах

    • Мадридцы обыграли «Аталанту» во всех трёх очных поединках

    • «Аталанта» в Лиге чемпионов пропустила всего 1 мяч в 5 матчах

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Бергамаски нынче выглядят весьма выгодно, и уж точно постараются улучшить статистику очных встреч с мадридцами.

    Команда Анчелотти проводит крайне противоречивый отрезок, да и в Лиге чемпионов явно не преуспевает.

    Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что бергамаски одолеют команду Анчелотти со счетом 2:0.

    Ставка: Точный счет 2:0 за 15.00

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    «Аталанта» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. Бергамаски уверенно одолеют «сливочных»
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