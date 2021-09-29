Зенит — Мальмё: смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

В турнирной таблице «Зенит» занимает 3 место с 0 очками, «Мальмё» — 4 место с 0 очками.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Мальмё» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.63.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит»).
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