Зенит — Мальмё: смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Зенит» занимает 3 место с 0 очками, «Мальмё» — 4 место с 0 очками.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Мальмё» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит»).

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