Симеоне заявил, что в равных составах «Милан» играл лучше «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико»подвел итоги гостевой встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с итальянским «Миланом» (2:1).

«В равных составах "Милан" смотрелся лучше нас. Они играли очень быстро, лучше начали встречу. Мы очень часто теряли мяч, команде словно не хватало характера.

Безгранично верю в своих футболистов. Знаю, что у нас очень хорошая команда. Пока нам очевидно не хватает стабильности. Стараюсь всем давать игровое время, чтобы найти оптимальные сочетания. Но все в команде понимают, что когда получат свой шанс, то должны хвататься за него обеими руками», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

В турнирной таблице группы B лидирует «Ливерпуль» с 6 баллами, у «Атлетико» 4 очка, у «Порту» — 1, а у «Милана» — 0.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Атлетико», а «Порту» примет «Милан».