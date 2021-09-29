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    Симеоне заявил, что в равных составах «Милан» играл лучше «Атлетико»

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги гостевой встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с итальянским «Миланом» (2:1).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «В равных составах "Милан" смотрелся лучше нас. Они играли очень быстро, лучше начали встречу. Мы очень часто теряли мяч, команде словно не хватало характера.

    Безгранично верю в своих футболистов. Знаю, что у нас очень хорошая команда. Пока нам очевидно не хватает стабильности. Стараюсь всем давать игровое время, чтобы найти оптимальные сочетания. Но все в команде понимают, что когда получат свой шанс, то должны хвататься за него обеими руками», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

    В турнирной таблице группы B лидирует «Ливерпуль» с 6 баллами, у «Атлетико» 4 очка, у «Порту» — 1, а у «Милана» — 0.

    В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Атлетико», а «Порту» примет «Милан».

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