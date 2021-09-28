ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаНескучные 0:0. «Шахтер» и «Интер» набрали первые очки в Лиге чемпионов
  • 23:54
    • Первый гол Месси помог ПСЖ обыграть «Ман Сити» в Лиге чемпионов
  • 23:59
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», «Милан» уступил «Атлетико»
  • 23:57
    • «Лейпциг» уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Малена принес «Боруссии» победу над «Спортингом»
  • 23:52
    • «Реал» потерпел поражение от «Шерифа» в Мадриде
    Все новости спорта

    «Реал» потерпел поражение от «Шерифа» в Мадриде

    «Реал» — «Шериф»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Футбол Испании Шериф Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Реал» потерпел поражение от «Шерифа» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Футболисты «Шерифа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Шерифа»

    Встреча группы D, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 1:2.

    Гости вышли вперед на 25-й минуте, когда Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где Джасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой направил мяч в дальний угол ворот.

    Еще через семь минут Яхшибоев мог оформить дубль, но ему не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в створ из хорошей позиции.

    «Сливочные» атаковали большими силами, но отыгрались лишь на 65-й минуте благодаря пенальти, который заработал Винисиус. Точный удар с «точки» нанес Карим Бензема.

    А на 90-й минуте гости вернули себе минимальный перевес. Себастьян Тиль после скидки от партнера с линии штрафной площади запустил мяч точно в верхний угол.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Реал Мадрид — Шериф 1:2
    Голы: 0:1 Djasur Yakhshibaev (25'), 1:1 Карим Бензема (пенальти) (65'), 1:2 Sebastien Thill (89') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Начо Фернандес (Родриго, 67'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Мигель Гутьеррес (Тони Кроос, 66'), Федерико Вальверде, Каземиро (Лука Модрич, 67'), Эдуардо Камавинжа, Эден Азар (Лука Йович, 67'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор Шериф: Djasur Yakhshibaev (Бруно Фелипе, 57'), Frank Castaneda (Keston Julien, 78'), Димитрис Коловос (Бобан Николов, 90'), Адама Траоре, Edmund Addo, Sebastien Thill, Cristiano, Густаво Дуланто, Danilo Arboleda, Fernando Costanza, Георгиос Атанасиадис Предупреждения: Danilo Arboleda (18'), Каземиро (39'), Edmund Addo (45'), Густаво Дуланто (46'), Carlo Ancelotti (64'), Лука Йович (81'), Sebastien Thill (90 + 1')

    «Шериф» набрал 6 очков и возглавляет группу. «Реал» идет вторым с 3 баллами.

    В следующем туре «Шериф» отправится в гости к «Интеру», а «Реал» в Киеве сыграет с «Шахтером».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» обыграет «Мальме» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Мальме». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Забьет ли «Ювентус» в ворота Менди?
  • «Ювентус» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Динамо» избежать разгрома в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры