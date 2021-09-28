«Реал» — «Шериф»: счет матча 1:2, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 1:2.

Гости вышли вперед на 25-й минуте, когда Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где Джасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой направил мяч в дальний угол ворот.

Еще через семь минут Яхшибоев мог оформить дубль, но ему не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в створ из хорошей позиции.

«Сливочные» атаковали большими силами, но отыгрались лишь на 65-й минуте благодаря пенальти, который заработал Винисиус. Точный удар с «точки» нанес Карим Бензема.

А на 90-й минуте гости вернули себе минимальный перевес. Себастьян Тиль после скидки от партнера с линии штрафной площади запустил мяч точно в верхний угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Реал Мадрид — Шериф 1:2 Голы: 0:1 Djasur Yakhshibaev (25'), 1:1 Карим Бензема (пенальти) (65'), 1:2 Sebastien Thill (89') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Начо Фернандес (Родриго, 67'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Мигель Гутьеррес (Тони Кроос, 66'), Федерико Вальверде, Каземиро (Лука Модрич, 67'), Эдуардо Камавинжа, Эден Азар (Лука Йович, 67'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор Шериф: Djasur Yakhshibaev (Бруно Фелипе, 57'), Frank Castaneda (Keston Julien, 78'), Димитрис Коловос (Бобан Николов, 90'), Адама Траоре, Edmund Addo, Sebastien Thill, Cristiano, Густаво Дуланто, Danilo Arboleda, Fernando Costanza, Георгиос Атанасиадис Предупреждения: Danilo Arboleda (18'), Каземиро (39'), Edmund Addo (45'), Густаво Дуланто (46'), Carlo Ancelotti (64'), Лука Йович (81'), Sebastien Thill (90 + 1')

«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет группу. «Реал» идет вторым с 3 баллами.

В следующем туре «Шериф» отправится в гости к «Интеру», а «Реал» в Киеве сыграет с «Шахтером».