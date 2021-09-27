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    Эквадорский защитник Рамирес может остаться в России по окончании карьеры

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    Получивший российское гражданство эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что по окончании карьеры может остаться в России.

    Кристиан Рамирес
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    Кристиан Рамирес

    «Живу в России уже несколько лет — почувствовал, что время пришло. На самом деле, давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем.

    Возможно, после завершения футбольной карьеры продолжу работать в России, останусь здесь жить. Никогда не знаешь, как все сложится. Поэтому решил подтянуть русский язык и оформить гражданство.

    Не могу сказать, что поменялось многое. Но сейчас мне спокойнее, наличие гражданства облегчает решение многих вопросов. Например, теперь нет необходимости оформлять визу. Очень благодарен России за возможность стать ее гражданином», — приводит слова Рамиреса официальный сайт «Краснодара».

    Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года.

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