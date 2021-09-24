Моуринью повторил рекорд Аллегри в Серии А

В матче пятого тура чемпионата Италии «Рома» с минимальным счетом обыграла «Удинезе» (1:0).

Как сообщает Opta, главный тренер «волков» Жозе Моуринью повторил рекорд Массимилиано Аллегри по серии из беспроигрышных домашних матчей в чемпионате Италии. У обоих специалистов данный показатель составляет 41 матч.

Команда Моуринью после этой победы набрала 12 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. От лидера первенства «Наполи» столичную команду отделяет три балла.

В следующем туре «Рома» сыграет с «Лацио». Римское дерби состоится 26 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.