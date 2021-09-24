Воспитанник «Спартака» перешел в «КАМАЗ»

Иван Хомуха Фото: globallookpress.com
Хомуха является воспитанником «Спартака». За вторую команду красно-белых 27-летний футболист провел 68 игр и отметился 2 голевыми передачами.
Кроме этого, защитник играл за различные сборные России (юноши, 16-19 лет).
Сейчас «КАМАЗ» идет на 10-й строчке в Олимп-Первенстве ФНЛ, на его счету 18 очков.
Добро пожаловать в команду, Иван!🛠
Футбольный клуб «КАМАЗ» подписал контракт с защитником — Иваном Хомухой!🤝🏻
▫Хомуха Иван Викторович— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) September 24, 2021
▫Дата рождения — 14.07.1994
▫Амплуа — защитник
▫Рост — 192, Вес — 82
▫Предыдущий клуб — @chaykafc
▫Игровой номер в «КАМАЗе» — 4 pic.twitter.com/ZiIBRz4jhs