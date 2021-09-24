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    Воспитанник «Спартака» перешел в «КАМАЗ»

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    Челнинский «КАМАЗ» подписал контракт с защитником Иваном Хомухой, выступавшим ранее за «Чайку».

    Иван Хомуха
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    Иван Хомуха

    Хомуха является воспитанником «Спартака». За вторую команду красно-белых 27-летний футболист провел 68 игр и отметился 2 голевыми передачами.

    Кроме этого, защитник играл за различные сборные России (юноши, 16-19 лет).

    Сейчас «КАМАЗ» идет на 10-й строчке в Олимп-Первенстве ФНЛ, на его счету 18 очков.

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