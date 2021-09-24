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    СМИ: Тренер «Реймса» может сменить Кумана в «Барселоне»

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    Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия является одним из претендентов на пост главного тренера «Барселоны», сообщает RMC Sport.

    Оскар Гарсия
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    Оскар Гарсия

    В настоящее время 48-летний испанец возглавляет команду Лиги 1, которая сейчас занимает 15-е место в таблице чемпионата.

    По данным издания, кандидатура Гарсии обсуждалась руководством испанского клуба в качестве нового тренера в случае увольнения Роналда Кумана.

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    • Ранее сообщалось, что если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, то Жоан Лапорта может отправить Кумана в отставку.

    Гарсия — воспитанник каталонского клуба. С 2010 по 2012 год был главным тренером команды «Барселоны» до 19 лет.

    В Ла Лиге ранее тренировал «Сельту».

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