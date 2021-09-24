СМИ: Тренер «Реймса» может сменить Кумана в «Барселоне»

Оскар Гарсия Фото: globallookpress.com
В настоящее время 48-летний испанец возглавляет команду Лиги 1, которая сейчас занимает 15-е место в таблице чемпионата.
По данным издания, кандидатура Гарсии обсуждалась руководством испанского клуба в качестве нового тренера в случае увольнения Роналда Кумана.
Ранее сообщалось, что если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, то Жоан Лапорта может отправить Кумана в отставку.
Гарсия — воспитанник каталонского клуба. С 2010 по 2012 год был главным тренером команды «Барселоны» до 19 лет.
В Ла Лиге ранее тренировал «Сельту».