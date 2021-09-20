Почеттино объяснил, почему он заменил Месси в матче с «Лионом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»объяснил, почему он принял решение убрать с поляво время матча с «Лионом» (2:1).

Напомним, аргентинец был заменён на 76-й минуте, после чего отказался пожать руку наставнику парижан.

«Мы приняли решение убрать Лионеля Месси, чтобы уберечь его от травмы. Предстоят важные игры, и мы должны быть уверены в том, что он будет в порядке.

Такие решения мы принимаем ради команды. Все знают, что у нас есть великие игроки, поэтому на нас всегда лежит ответственность.

Очень хорошо, что нам удалось победить сегодня. После сложной игры в Брюгге это очень важно для нас.

"Лион" — очень хорошая команда, они показывают привлекательный футбол. Здорово, что мы смогли реализовать свои моменты во втором тайме.

После пропущенного гола команда должна была проявить характер. Нужно выкладываться, но это сложно, потому что мы играем каждые три дня и приоритетом является здоровье игроков.

Мы должны играть лучше», — приводит слова Почеттино Marca.