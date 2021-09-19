«Верона» — «Рома»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Верона»
одержала домашнюю победу над «Ромой»
со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Антонин Барак, Джанлука Капрари и Марко Фараони.
За «Рому» гол забил Лоренцо Пеллегрини, еще один мяч в свои ворота отправил хавбек «Вероны» Иван Илич.
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Рома 3:2
Голы: 0:1 Лоренцо Пеллегрини (36'), 1:1 Антонин Барак (49'), 2:1 Джанлука Капрари (54'), 2:2 Иван Илич (автогол) (58'), 3:2 Марко Давиде Фараони (63')
Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Корай Гюнтер, Федерико Чеккерини (Джанджакомо Маньяни, 46'), Марко Давиде Фараони, Даниел Беса (Адриен Тамез, 65'), Иван Илич, Дарко Лазович (Nicolo Casale, 82'), Антонин Барак, Джанлука Капрари (Мартин Онгла, 78'), Джованни Симеоне (Никола Калинич, 64')
Рома: Тэмми Абрахам, Эльдор Шомуродов (Генрих Мхитарян, 66'), Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (Стефан Эль-Шаарави, 66'), Жордан Верету (Карлес Перес, 66'), Бриан Кристанте, Риккардо Калафьори (Борха Майораль, 78'), Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп (Крис Смоллинг, 78'), Руй Патрисиу
Предупреждения: Жордан Верету (18'), Марко Давиде Фараони (30'), Антонин Барак (51'), Бриан Кристанте (71'), Мартин Онгла (83'), Nicolo Casale (86')
В параллельной встрече «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» — 2:2.
В составе римлян отличились Чиро Иммобиле и Данило Катальди. За гостей голы забили Жоао Педро и Бальде Кейта.
На 93-й минуте был удален защитник «Кальяри» Габриэле Цаппа.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Кальяри 2:2
Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (45'), 1:1 Жоао Педро (46'), 1:2 Бальде Кейта (62'), 2:2 Данило Катальди (83')
Лацио: Пепе Рейна, Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 75'), Луис Фелипе, Франческо Ачерби, Эльсеид Хюсай, Сергей Милинкович-Савич, Лукас Лейва (Данило Катальди, 65'), Луис Альберто (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 88'), Педро Родригес (Маттиа Цаканьи, 65'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Raul Moro, 88')
Кальяри: Бальде Кейта (Гастон Перейро, 74'), Жоао Педро (Леонардо Паволетти, 88'), Далберт (Габриэле Цаппа, 56'), Алессандро Дейола, Рэзван Марин, Наитан Нандес, Хараламбос Ликояннис (Рауль Белланова, 74'), Андреа Карбони, Лука Чеппители, Мартин Касерес (Себастьян Валюкевич, 56'), Алессио Краньо
Предупреждения: Мартин Касерес (6'), Луис Фелипе (42'), Габриэле Цаппа (61'), Walter Mazzarri (83'), Габриэле Цаппа (90 + 4')
«Рома» опустилась в турнирной таблице Серии А на 4-е место (9), «Лацио» — на 7-й строчке (7). «Верона» поднялась на 14-ю строчку (3), «Кальяри» — 18-й (2).
23 сентября команда Жозе Моуринью примет «Удинезе», «Лацио» сыграет с «Торино». Днем ранее «Верона» встретится с «Салернитаной», «Кальяри» — с «Эмполи».