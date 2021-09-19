Сульшер видит в Санчо топ-форварда на ближайшие 10-15 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о

«Он постоянно учится. Как я уже говорил, Джейдон знакомится с нашими методами работы, привыкает к Премьер-лиге и, конечно, по периоду в "Дортмунде" он уже знает, что такое Лига чемпионов.

Санчо — молодой парень, ему всего 21 год. Он будет прогрессировать. Мы подписали его, так как видим в нем топ-форварда для "Манчестер Юнайтед" на ближайшие 10, 12, 15 лет. Я не менял мнение по этому поводу.

Он очень хорош при работе с мячом и с энтузиазмом учится. Это очень важно, когда игрок переходит в "Ман Юнайтед". Он обязательно получит шанс и сыграет с лучшими игроками мира, а еще поработает с невероятными тренерами, которые есть в моем штабе», — цитирует Сульшера официальный сайт клуба.