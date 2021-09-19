ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдегор принес «Арсеналу» победу«Арсенал» получил импульс перед дерби с «Тоттенхэмом»
  • 06:46
    • Трусова — победительница турнира в США
  • 07:17
    • Дэвис и Смолкин стали вторыми в танцах на льду на турнире в США
  • 07:01
    • Емельяненко победил блогера Тарасова
  • 00:47
    • Гончаренко могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбление судьи
  • 20:55
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Ахмат» в Грозном
    Все новости спорта

    Сульшер видит в Санчо топ-форварда на ближайшие 10-15 лет

    Футбол Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о Джейдоне Санчо.

    Уле Гуннар Сульшер и Джейдон Санчо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уле Гуннар Сульшер и Джейдон Санчо

    «Он постоянно учится. Как я уже говорил, Джейдон знакомится с нашими методами работы, привыкает к Премьер-лиге и, конечно, по периоду в "Дортмунде" он уже знает, что такое Лига чемпионов.

    Санчо — молодой парень, ему всего 21 год. Он будет прогрессировать. Мы подписали его, так как видим в нем топ-форварда для "Манчестер Юнайтед" на ближайшие 10, 12, 15 лет. Я не менял мнение по этому поводу.

    Он очень хорош при работе с мячом и с энтузиазмом учится. Это очень важно, когда игрок переходит в "Ман Юнайтед". Он обязательно получит шанс и сыграет с лучшими игроками мира, а еще поработает с невероятными тренерами, которые есть в моем штабе», — цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» продлит безвыигрышную серию «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Продолжится ли успешная домашняя серия «Сочи»
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» хотя бы забить в матче с «Челси»?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры