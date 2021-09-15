Черчесов: Марио Фернандес абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком

Фернандес накануне объявил о завершении карьеры в сборной России. Основным мотивом Марио стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.
«Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление.
Все это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу. Мы вместе радовались победам, переживали поражения.
Думаю, его гол с Хорватией на чемпионате мира стал одним из самых важных и невероятно эмоциональных за эти годы.
Принимая то ли иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — приводит слова Черчесова Sport24.
В составе сборной Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.