Черчесов: Марио Фернандес абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал решение защитника ЦСКАзавершить карьеру в национальной команде.

Фернандес накануне объявил о завершении карьеры в сборной России. Основным мотивом Марио стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

«Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление.

Все это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу. Мы вместе радовались победам, переживали поражения.

Думаю, его гол с Хорватией на чемпионате мира стал одним из самых важных и невероятно эмоциональных за эти годы.

Принимая то ли иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — приводит слова Черчесова Sport24.

В составе сборной Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.