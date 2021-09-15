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    Черчесов: Марио Фернандес абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком

    Футбол Сборная России Футбол России ЦСКА
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Фернандес накануне объявил о завершении карьеры в сборной России. Основным мотивом Марио стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

    «Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление.

    Все это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу. Мы вместе радовались победам, переживали поражения.

    Думаю, его гол с Хорватией на чемпионате мира стал одним из самых важных и невероятно эмоциональных за эти годы.

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    • Принимая то ли иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — приводит слова Черчесова Sport24.

    В составе сборной Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

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