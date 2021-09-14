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    «Ты лучший». Карпин эмоционально отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил защитника ЦСКА Марио Фернандеса за период карьеры в национальной команде.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Фернандес накануне объявил о завершении карьеры в сборной России. Основным мотивом Марио стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

    «Спасибо, Марио! Ты Лучший. Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно… чтобы понять, что ты великий игрок», — написал Карпин в своем инстаграме.

    В составе сборной Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

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    • Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

    Он также сыграл на Евро-2020. Всего за Россию Фернандес провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.

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