Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

Правый защитник ЦСКАзавершил карьеру в сборной России.

30-летний натурализованный бразилец принял решение завершить выступления за национальную сборную России.

Основным мотивом Марио стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

« С каждым разом всё сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы.

Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной.

Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать её цвета, я никогда этого не забуду!

Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент.

Та встреча навсегда останется в моей памяти — я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!», — приводит слова игрока пресс-служба РФС.

В составе сборной Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

Он также сыграл на Евро-2020. Всего за Россию Фернандес провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.

«Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики.

У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира-2018 вошел в историю нашего футбола.

Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!» — сказал президент РФС Александр Дюков.