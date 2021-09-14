Слуцкий: Фернандес — игрок со сверхсамоотдачей, и мы должны уважать его решение

Главный тренер «Рубина»прокомментировал решение защитника ЦСКАзавершить карьеру в сборной России.

«Я недавно виделся с Марио. Мы с ним мило общались на смеси русского, португальского и языка жестов, который он освоил в совершенстве.

И он мне сказал, что действительно он очень устал. Все-таки это тяжело, он играет в очень энергозатратный футбол, у него было много сотрясений, переломов носа, челюсти.

Это игрок со сверхсамоотдачей, и мы должны уважать его решение. Думаю, как он благодарен нашей стране, в частности национальной сборной, за те возможности, которые дала ему наша страна, в частности, четвертьфинал чемпионата мира.

Так и мы должны сказать ему огромное спасибо, поблагодарить и пожелать удачи в играх за ЦСКА», — цитирует пресс-служба «Рубина» экс-тренера армейцев и национальной команды.