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    Слуцкий: Фернандес — игрок со сверхсамоотдачей, и мы должны уважать его решение

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Я недавно виделся с Марио. Мы с ним мило общались на смеси русского, португальского и языка жестов, который он освоил в совершенстве.

    И он мне сказал, что действительно он очень устал. Все-таки это тяжело, он играет в очень энергозатратный футбол, у него было много сотрясений, переломов носа, челюсти.

    Это игрок со сверхсамоотдачей, и мы должны уважать его решение. Думаю, как он благодарен нашей стране, в частности национальной сборной, за те возможности, которые дала ему наша страна, в частности, четвертьфинал чемпионата мира.

    Так и мы должны сказать ему огромное спасибо, поблагодарить и пожелать удачи в играх за ЦСКА», — цитирует пресс-служба «Рубина» экс-тренера армейцев и национальной команды.

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