«Манчестер Сити» — «Брюгге»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Де Брёйне, Фоден, Нунес, Силва, Гюндоган, Холанн.

«Брюгге»: Миньоле, Ордоньес, Мехеле, Де Кёйпер, Сейс, Яшари, Ванакен, Дзолис, Оньедика, Тальби, Жутгла.

Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Манчестер Сити» занимает 25-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 8-ю очками в активе. «Брюгге» — на 20-й позиции (11).