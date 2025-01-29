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    «Ман Сити» — «Брюгге»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» — «Брюгге»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Брюгге» на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Де Брёйне, Фоден, Нунес, Силва, Гюндоган, Холанн.

    «Брюгге»: Миньоле, Ордоньес, Мехеле, Де Кёйпер, Сейс, Яшари, Ванакен, Дзолис, Оньедика, Тальби, Жутгла.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Манчестер Сити» занимает 25-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 8-ю очками в активе. «Брюгге» — на 20-й позиции (11).

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