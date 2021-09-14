ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юри ТилемансТрансферный дайджест. 7-13 сентября
  • 21:28
    • «Краснодар» в меньшинстве спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 20:52
    • СМИ: Кёйперс возглавит российских судей вместо Кашшаи
  • 20:31
    • Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС
  • 20:19
    • Хет-трик Дрейера помог «Рубину» разгромить «Урал»
  • 23:52
    • «Эвертон» одержал волевую победу над« Бернли»
    Все новости спорта

    Тухель — о матче с «Зенитом»: Это самая важная игра «Челси» в Лиге чемпионов

    Футбол Челси Футбол Англии Зенит Футбол России
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита» в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.

    Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за три очка.

    Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие.

    Я надеюсь, что смогу доказать вам, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем», — цитирует Тухеля пресс-служба «Зенита».

    Домашний для «Челси» матч с «Зенитом» запланирован на 14 сентября, начало — в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зениту» ничего не светит?
  • «Челси» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • В одном из центральных матчей игрового дня голов будет много
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Какой старт в Лиге чемпионов ждет «Барселону» без Месси?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Цуренко — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Грачева — Минелла
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  4.06
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Челси — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры