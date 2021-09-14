Тухель — о матче с «Зенитом»: Это самая важная игра «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от предстоящего матча противв рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.

Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за три очка.

Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие.

Я надеюсь, что смогу доказать вам, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем», — цитирует Тухеля пресс-служба «Зенита».

Домашний для «Челси» матч с «Зенитом» запланирован на 14 сентября, начало — в 22:00 мск.