Луис Энрике: Испания не заслужила поражения, но есть результат

Наставник сборной Испанииподвел итог матча против Швеции (1:2) в отборе к чемпионату мира в Катаре.

«В плане отношения к игре нет никаких нареканий. Надо пересмотреть матч. Быстрый ответ на наш гол перевернул все с ног на голову.

Они делали слишком много переходов. Были индивидуальные ошибки. Будем надеяться, что они оступятся, хоть это и не так просто. Мы не заслужили поражения, но есть результат.

Если эта команда и делает мало фолов, то все потому, что я так приказываю. Мы всегда будем идти вперед. В этом плане я не беспокоюсь. Мы постараемся выиграть все матчи. А если не получится, примем вызов и посмотрим, достойны ли мы поехать на чемпионат мира», — цитирует наставника Marca.

Швеция выиграла все три матча в квалификации и вышла на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Испания занимает второе место, набрав семь очков в четырех матчах.

В следующем туре Швеция сыграет в гостях с Грецией, а Испания будет принимать Грузию.