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    Швеция — Испания: стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022

    Швеция — Испания: прогноз, составы, коэффициенты

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    Сборные Швеции и Испании объявили стартовые составы на поединок отборочного цикла ЧМ-2022.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Швеция: Ульсен, Крафт, Хеландер, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ульссон, Экдаль, Форсберг, Кулушевски, Исак.

    Запасные: Дальберг, Нордфельдт, Карлссон, Ульссон, Кизе-Телин, Юханссон, Сема, Ларссон, Каюсте, Нильссон, Сванберг, Квайсон.

    Испания: Симон, Альба, Гарсия, Ляпорт, Аспиликуэта, Солер, Бускетс, Коке, Морено, Мората, Торрес.

    Запасные: Де Хеа, Санчес, Альбиоль, Иньиго Мартинес, Льоренте, Гайя, Руис, Родри, Траоре, Мендес, Форнальс, Сарабия.

    Начало матча в 21:45 по мск. Ознакомиться с прогнозом на игру можно по ссылке.

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