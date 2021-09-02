Швеция — Испания: прогноз, составы, коэффициенты

Альваро Мората Фото: globallookpress.com
Швеция: Ульсен, Крафт, Хеландер, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ульссон, Экдаль, Форсберг, Кулушевски, Исак.
Запасные: Дальберг, Нордфельдт, Карлссон, Ульссон, Кизе-Телин, Юханссон, Сема, Ларссон, Каюсте, Нильссон, Сванберг, Квайсон.
Испания: Симон, Альба, Гарсия, Ляпорт, Аспиликуэта, Солер, Бускетс, Коке, Морено, Мората, Торрес.
Запасные: Де Хеа, Санчес, Альбиоль, Иньиго Мартинес, Льоренте, Гайя, Руис, Родри, Траоре, Мендес, Форнальс, Сарабия.
Начало матча в 21:45 по мск. Ознакомиться с прогнозом на игру можно по ссылке.