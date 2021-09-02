Италия — Болгария. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (02.09.2021)

В 21:45 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Италия»: Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Флоренци, Леонардо Бонуччи, Франческо Ачерби, Эмерсон, Николо Барелла, Жоржиньо, Марко Верратти, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье.

«Болгария»: Георги Йомов, Atanas Iliev, Кирилл Десподов, Доминик Янков, Petar Vitanov, Георги Костадинов, Антон Недялков, Петко Христов, Валентин Антов, Andrea Hristov, Георги Георгиев.

Предыдущий матч соперников: «Болгария» — «Италия» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 7:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Италия» — «Болгария». Коэффициент ставки — 2.40.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Италия» со счетом 7:1. Матч между командами «Италия» и «Болгария» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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