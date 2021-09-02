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    Италия обыграет Болгарию с крупным счетом?

    Италия — Болгария. Прогноз (к. 2.40) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Болгария
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    Сборная Италии ни разу не проиграла в 34 предыдущих матчах
    Сборная Италии сыграет на своем поле с Болгарией в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 сентября во Флоренции, начало — в 21:45 мск. Италия — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 02 Сентября 2021 года
    Италия
  • Рим
    •  Италия 21:45 Болгария Болгария
  • София
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.09
  • X
  • 9.50
  • 2
  • 22.00
  • Ставка!
    •

    Италия

    Действующие чемпионы Европы. Лучшая команда 2021 года. Еще в прошлом году сложно было даже представить, что все это можно будет сказать про сборную Италии.

    Этим летом итальянцы провели просто выдающийся чемпионат Европы, сенсационно завоевали кубок и снова вернулись в компанию лучших сборных мира. И все это всего лишь через три года после позорного непопадания на ЧМ-2018.

    В финале «Скуадра Адзурра» обыграла Англию по итогам драматичной серии пенальти, героем которой стал голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

    Беспроигрышная серия сборной Италии составляет уже 34 матча. До повторения мирового рекорда остался один шаг.

    Состав Италии на предстоящие матчи практически не отличается от того, который Роберто Манчини возил на Евро.

    Болгария

    В отличие от Италии, которая в конце марта набрала максимальное количество очков в первых трех турах квалификации, Болгария пока что не одержала ни одной победы.

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    • После поражений от сборных Швейцарии и Италии болгары сыграли вничью с командой Северной Ирландии.

    В начале июня Болгария провела три товарищеских матча. Встреча со Словакией завершилась вничью 1:1, а россиянам и французам команда Ясена Петрова проиграла.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Болгария в 15-ти предыдущих матчах одержала только одну победу.

    Прогноз и ставка

    На Италию в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 11.50, а победу Болгарии — за 41.00.

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    В конце марта итальянцы выиграли на поле Болгарии со счетом 2:0. Вполне вероятно, что сейчас «Скуадра Адзурра» забьет еще больше. Первый матч после триумфального Евро, один шаг до рекорда — сейчас точно не тот момент, когда нужно расслабляться.

    Ставка — победа Италии + тотал матча больше 3,5 за 2.40.

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    Италия — Болгария: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Италия обыграет Болгарию с крупным счетом?
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