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    РФС продлил контракт с техническим спонсором

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Российский футбольный союз (РФС) сообщил на своем официальном сайт о продлении долгосрочного партнерства с adidas до 2026 года.

    Руперт Кэмпбелл и Александр Дюков
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    Руперт Кэмпбелл и Александр Дюков

    Договор подписали президент РФС Александр Дюков и управляющий директор adidas в России и СНГ Руперт Кэмпбелл.

    adidas продолжит быть эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных команд России по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и киберфутболу, включая юношеские команды.

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    • «В рамках сотрудничества adidas и РФС продолжат объединять усилия для дальнейшего развития и популяризации всех направлений футбола в России, создавая новые возможности для доступа к футболу и подготовки профессиональных футболистов для клубов и сборных России. Соглашением предусмотрено выделение дополнительных средств для реализации совместных социальных проектов, которые позволят большему количеству людей попробовать себя в футболе.

    Ключевыми стратегическими направлениями станут развитие детско-юношеского футбола в рамках долгосрочного участия adidas в проектах РФС, в частности, — "Наша смена" и "Футбол в школе". А также женского футбола, в том числе, благодаря развитию программы "Мы в игре", которая направлена на вовлечение девочек в занятие футболом», — говорится в заявлении РФС.

    adidas является официальным техническим партнером РФС и предоставляет экипировку для всех сборных команд с 2008 года.

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