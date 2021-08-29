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    Колосков: На должность капитана сборной России напрашивается кандидатура Джикии

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что капитаном сборной России в ближайших матчах должен быть защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    На чемпионате Европы эту функцию выполнял нападающий «Зенита» Артем Дэюба, который не был вызван Валерием Карпиным в национальную команду.

    «Капитан — это не всегда самый высококлассный игрок команды, он должен быть неформальным лидером, заводящим. По аналогии это может быть Джикия — он капитан "Спартака", один из лидеров сборной России.

    Думаю, его кандидатура напрашивается — он сильный, опытный игрок с лидерскими качествами», — цитирует Колоскова Sport24.

    Напомним, что сборная России сыграет против Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (Никосия, 4 сентября) и Мальты (7 сентября, Москва).

    В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» семь матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

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