Колосков: На должность капитана сборной России напрашивается кандидатура Джикии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что капитаном сборной России в ближайших матчах должен быть защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

На чемпионате Европы эту функцию выполнял нападающий «Зенита» Артем Дэюба, который не был вызван Валерием Карпиным в национальную команду.

«Капитан — это не всегда самый высококлассный игрок команды, он должен быть неформальным лидером, заводящим. По аналогии это может быть Джикия — он капитан "Спартака", один из лидеров сборной России.

Думаю, его кандидатура напрашивается — он сильный, опытный игрок с лидерскими качествами», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что сборная России сыграет против Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (Никосия, 4 сентября) и Мальты (7 сентября, Москва).

В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» семь матчей, в которых отдал одну голевую передачу.