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    Рубин« подписал вингера молодежной сборной Дании

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    Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер подписал контракт с казанским «Рубином».

    Андерс Дрейер
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    Андерс Дрейер

    Соглашение с 23-летним датчанином рассчитано на пять лет. По данным СМИ, Дрейер должен будет заменить в «Рубине» Хвичу Кварацхелию.

    Казанцы заплатят за игрока 6 миллионов евро в течение трех лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Дрейер выступал на молодежном Евро-2021 и забил в матче группового этапа против сборной России (3:0).

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