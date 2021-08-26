«Шахтер» — «Монако»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 18-й минуте открыли монегаски. Фолланд ворвался в штрафную «Шахтера» и пробил в ближний угол ворот — Пятов отразил мяч.
Отскок получился в центр штрафной, который подкараулил набежавший Бен-Йеддер, добивший мяч в сетку ворот.
На 39-й минуте Каю Энрике от левого края штрафной в касание сделал роскошный прострел на дальнюю штангу, откуда Бен-Йеддер не промахнулся, переправив мяч в сетку ворот.
На 74-й минуте «Шахтер» отквитал один мяч. Патрик покатил мяч в штрафную, далее нашёл Марлоса, а тот хладнокровным ударом поразил ближний нижний угол ворот «Монако».
До конца основного времени счет не изменился, а так как в первом матче «шахтер» одержал победу со счетом 1:0, счет в противостоянии стал равным — 2:2. Игра перешла в экстра-таймы.
На 114-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Мудрик совершил превосходный рывок со своей половины, дождался паса в штрафную «Монако» и пытался отыграть на партнёра в центр — а мяч рикошетом от ноги Агилара залетел за шиворот вратарю.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 76-й минуте встречи.
«Шахтер» по итогам двухматчевого противостояния (3:2)вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.