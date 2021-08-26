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    «Монако» сыграл вничью с «Шахтером» и вылетел из Лиги чемпионов

    «Шахтер» — «Монако»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Донецкий «Шахтер» на своем поле сыграл вничью с «Монако» (2:2 д.в.) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 18-й минуте открыли монегаски. Фолланд ворвался в штрафную «Шахтера» и пробил в ближний угол ворот — Пятов отразил мяч.

    Отскок получился в центр штрафной, который подкараулил набежавший Бен-Йеддер, добивший мяч в сетку ворот.

    На 39-й минуте Каю Энрике от левого края штрафной в касание сделал роскошный прострел на дальнюю штангу, откуда Бен-Йеддер не промахнулся, переправив мяч в сетку ворот.

    На 74-й минуте «Шахтер» отквитал один мяч. Патрик покатил мяч в штрафную, далее нашёл Марлоса, а тот хладнокровным ударом поразил ближний нижний угол ворот «Монако».

    До конца основного времени счет не изменился, а так как в первом матче «шахтер» одержал победу со счетом 1:0, счет в противостоянии стал равным — 2:2. Игра перешла в экстра-таймы.

    На 114-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Мудрик совершил превосходный рывок со своей половины, дождался паса в штрафную «Монако» и пытался отыграть на партнёра в центр — а мяч рикошетом от ноги Агилара залетел за шиворот вратарю.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Шахтёр Д — Монако 2:2
    Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (18'), 0:2 Виссам Бен-Йеддер (39'), 1:2 Марлос (74'), 2:2 Рубен Агилар (автогол) (113') Шахтёр Д: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Vitao (Сергей Кривцов, 101'), Николай Матвиенко (Исмаили, 46'), Маркос Антониу (Тарас Степаненко, 86'), Тете (Марлос, 66'), Майкон Барберан, Алан Патрик, Манор Соломон (Mykhaylo Mudryk, 82'), Лассина Траоре (Фернандо, 101') Монако: Виссам Бен-Йеддер (Wilson Isidor, 76'), Александр Головин (Софьян Диоп, 76'), Кевин Фолланд, Желсон Мартинш (Жеан Лукас, 70'), Юссуф Фофана, Орельен Чуаэми (Аксель Дисаси, 117'), Caio Henrique (Исмаил Якобс, 117'), Бенуа Бадьяшиль, Гильермо Марипан, Джибриль Сидибе (Рубен Агилар, 98'), Александр Нюбель Предупреждения: Кевин Фолланд (14'), Додо (40'), Тете (54'), Марлон (70'), Александр Головин (72'), Манор Соломон (80'), Юссуф Фофана (81'), Сергей Кривцов (105'), Бенуа Бадьяшиль (107'), Фернандо (113')

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 76-й минуте встречи.

    «Шахтер» по итогам двухматчевого противостояния (3:2)вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

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