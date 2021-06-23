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    Источник: Джикия хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро

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    «Спартак» продолжает вести переговоры по новому контракту с защитником Георгием Джикией.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    По информации журналиста Максима Алланазарова, стороны находятся в процессе обсуждения будущей зарплаты капитана красно-белых.

    «Сливы зарплатной ведомости в сеть не добавили переговорам конструктива. Желание Джикии получать на уровне лидеров команды, в частности Романа Зобнина, — это нормально.

    Согласно слитой информации, Зобнин зарабатывает в "Спартаке" порядка 3,5 млн евро в год, Джикия — чуть больше 2 млн.

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    • В "Спартаке" сегодня уверены, что переговоры не станут проблемой и футболист в течение месяца поставит подпись под новым контрактом.

    Понятно, что для этого клубу придется пойти на повышение зарплаты своему капитану. Насколько я понимаю, сторону игрока устроит предложение в районе 3 млн евро без учета бонусов», — написал в своем телеграм-канале Алланазаров.

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