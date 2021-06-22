Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовВремя «Ч» продолжается. Сборная России может не ждать нового тренера
  • 21:15
    • Влашич выйдет в старте сборной Хорватии на матч с Шотландией
  • 21:09
    • Кейн и Стерлинг сыграют в атаке Англии против Чехии
  • 18:17
    • «Динамо» объявило о подписании защитника «Милана»
  • 18:29
    • У пользователей FIFA 21 появилась возможность просматривать содержимое наборов FUT
  • 17:37
    • Усман Дембеле перенесет операцию
    Все новости спорта

    Чехия — Англия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (22.06.2021)

    «Чехия» — «Англия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Чехии Сборная Англии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 22:00 на чемпионате Европы по футболу (группа D) начнётся матч «Чехия» — «Англия».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Составы команд:

    «Чехия»: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида, Томаш Голеш, Лукаш Масопуст, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Патрик Шик.

    «Англия»: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Люк Шоу, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Деклан Райс, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Калвин Филлипс, Букайо Сака, Гарри Кейн.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Чехия» — «Англия» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чехия» — «Англия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Чехия» со счетом 3:1. Матч между командами «Чехия» и «Англия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторит ли сборная Англии разгром чехов на «Уэмбли»?
  • Чехия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Хорватия обыграет Шотландию и ворвется в плей-офф Евро-2020?
  • Хорватия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Франция выиграет у Португалии с крупным счетом?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Даллас
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Фламенго — Форталеза
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры