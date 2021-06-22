Чехия — Англия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (22.06.2021)

В 22:00 на чемпионате Европы по футболу (группа D) начнётся матч

Составы команд:

«Чехия»: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида, Томаш Голеш, Лукаш Масопуст, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Патрик Шик.

«Англия»: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Люк Шоу, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Деклан Райс, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Калвин Филлипс, Букайо Сака, Гарри Кейн.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Чехия» — «Англия» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Чехия» со счетом 3:1. Матч между командами «Чехия» и «Англия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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