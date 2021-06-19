Испания — Польша. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.06.2021)

В 22:00 в квартете команд E чемпионата Европы по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Испания»: Унай Симон, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Коке, Родриго Эрнандес, Педри, Альваро Мората, Херар Морено, Даниэль Ольмо.

«Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Кароль Свидерский, Матеуш Клих, Якуб Модер, Пётр Зелиньски, Камиль Юзвяк, Тымотеуш Пухач, Роберт Левандовски.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 2:0. Матч между командами «Испания» и «Польша» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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