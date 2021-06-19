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    Испания — Польша. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.06.2021)

    «Испания» — «Польша». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 22:00 в квартете команд E чемпионата Европы по футболу начнётся матч «Испания» — «Польша».

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    Составы команд:

    «Испания»: Унай Симон, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Коке, Родриго Эрнандес, Педри, Альваро Мората, Херар Морено, Даниэль Ольмо.

    «Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Кароль Свидерский, Матеуш Клих, Якуб Модер, Пётр Зелиньски, Камиль Юзвяк, Тымотеуш Пухач, Роберт Левандовски.

    Календарь и таблица Евро-2020

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Испания» — «Польша» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 2:0. Матч между командами «Испания» и «Польша» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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