Рэшфорд: В составе сборной Шотландии полно футболистов, которые многого добились

Нападающий сборной Англиивысказал мнение о сопернике по 2-м туру группового этапа Евро-2020 — сборной Шотландии.

«В составе сборной Шотландии есть немало футболистов, которые многого добились. Это важный опыт на таком соревновательном уровне.

Левый защитник Энди Робертсон выигрывал одни из важнейших трофеев в мировом футболе, и опыт участия в самых больших матчей не стоит недооценивать.

От такого футболиста могут подпитываться другие игроки команды», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Также Рэшфорд вспомнил о партнере по «Манчестер Юнайтед» и игроке сборной Шотландии Скотте Мактоминее.

«Я рос бок о бок с ним долгие годы, большую часть моей жизни. Это большое достижение для нас обоих, что мы встретимся с ним в составе двух разных команд на таком важном турнире», — сказал он