Рэшфорд: В составе сборной Шотландии полно футболистов, которые многого добились

Маркус Рэшфорд Фото: globallookpress.com
«В составе сборной Шотландии есть немало футболистов, которые многого добились. Это важный опыт на таком соревновательном уровне.
Левый защитник Энди Робертсон выигрывал одни из важнейших трофеев в мировом футболе, и опыт участия в самых больших матчей не стоит недооценивать.
От такого футболиста могут подпитываться другие игроки команды», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Также Рэшфорд вспомнил о партнере по «Манчестер Юнайтед» и игроке сборной Шотландии Скотте Мактоминее.
«Я рос бок о бок с ним долгие годы, большую часть моей жизни. Это большое достижение для нас обоих, что мы встретимся с ним в составе двух разных команд на таком важном турнире», — сказал он