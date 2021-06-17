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    Календарь АПЛ сезона 2021/2022 опубликован на LiveSport.Ru

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    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь английской Премьер-лиги сезона 2021/2022.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Новый сезон АПЛ начнется 14 августа 2021 года, а 38-й тур намечен на 22 мая 2022 года.

    По итогам предыдущего сезона в АПЛ вышли «Норвич», «Уотфорд» и «Брентфорд» (вместо «Фулхэма», «Вест Бромвича» и «Шеффилда»).

    Чемпион Англии — «Манчестер Сити» — в первом туре сезона 2021/2022 сыграет в Лондоне с «Тоттенхэмом».

    «Манчестер Юнайтед» примет дома «Лидс», «Челси» проведет матч с «Кристал Пэласом», а «Ливерпуль» в гостях попробует разобраться с «Норвич Сити».

    Календарь и таблица АПЛ

    Дерби «Манчестеров» намечено на 6 ноября (11 тур) и 5 марта (28 тур). «Ливерпуль» с «Сити» встретятся в 7 туре (2 октября) и в 32 туре (9 апреля).

    Полностью календарь АПЛ на новый сезон можно посмотреть тут.

    Отметим, что календарь и таблица удобно расположены на одной странице. При клике по названию команды будут подсвечены все ее матчи.

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