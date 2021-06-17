Календарь АПЛ сезона 2021/2022 опубликован на LiveSport.Ru

Новый сезон АПЛ начнется 14 августа 2021 года, а 38-й тур намечен на 22 мая 2022 года.

По итогам предыдущего сезона в АПЛ вышли «Норвич», «Уотфорд» и «Брентфорд» (вместо «Фулхэма», «Вест Бромвича» и «Шеффилда»).

Чемпион Англии — «Манчестер Сити» — в первом туре сезона 2021/2022 сыграет в Лондоне с «Тоттенхэмом».

«Манчестер Юнайтед» примет дома «Лидс», «Челси» проведет матч с «Кристал Пэласом», а «Ливерпуль» в гостях попробует разобраться с «Норвич Сити».

Календарь и таблица АПЛ

Дерби «Манчестеров» намечено на 6 ноября (11 тур) и 5 марта (28 тур). «Ливерпуль» с «Сити» встретятся в 7 туре (2 октября) и в 32 туре (9 апреля).

Полностью календарь АПЛ на новый сезон можно посмотреть тут.

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